A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na quinta-feira (17) Ruan Lima Sicupira, de 22 anos, suspeito de matar a namorada, Ana Isa Sicupira, de 21, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado. Os dois também eram primos. O corpo da jovem foi encontrado em 11 de setembro, no bairro Sion. Ruan foi detido em uma casa no bairro Manoel de Paula, sete dias após o crime, por força de um mandado de prisão preventiva.
O crime
Ana Isa foi encontrada morta dentro de casa após faltar ao trabalho por três dias. Colegas acionaram a polícia, que foi até o imóvel, encontrou o portão aberto e o corpo da jovem no quarto, ao lado da cama.
A perícia identificou várias lesões no rosto, compatíveis com agressões provocadas por capacete, além de perfurações pelo corpo. Havia sangue no chão, nas paredes e em outros pontos da casa.
Vizinhos relataram que ouviram Ana Isa e Ruan discutirem entre a noite de quarta-feira (9) e a madrugada de quinta (10). Segundo os relatos, as brigas entre o casal eram frequentes. A Polícia Civil também identificou histórico de violência doméstica envolvendo os dois.
Após o crime, Ruan fugiu com a motocicleta da vítima, segundo informações reunidas pela polícia. Cartões bancários em nome dele foram encontrados no imóvel.
Depois da prisão, os policiais apreenderam as roupas que Ruan usava na data do crime. Parte das peças estava queimada. Também foram encontrados resquícios do que, segundo a investigação, seriam os celulares do suspeito e da vítima.
Ruan permanece preso preventivamente e à disposição da Justiça.
Com informações da Itatiaia.