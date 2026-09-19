A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu na quinta-feira (17) Ruan Lima Sicupira, de 22 anos, suspeito de matar a namorada, Ana Isa Sicupira, de 21, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central do estado. Os dois também eram primos. O corpo da jovem foi encontrado em 11 de setembro, no bairro Sion. Ruan foi detido em uma casa no bairro Manoel de Paula, sete dias após o crime, por força de um mandado de prisão preventiva.

O crime

Ana Isa foi encontrada morta dentro de casa após faltar ao trabalho por três dias. Colegas acionaram a polícia, que foi até o imóvel, encontrou o portão aberto e o corpo da jovem no quarto, ao lado da cama.

A perícia identificou várias lesões no rosto, compatíveis com agressões provocadas por capacete, além de perfurações pelo corpo. Havia sangue no chão, nas paredes e em outros pontos da casa.