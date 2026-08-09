Pai sufoca e mata as filhas de 3 e 5 anos para atingir a ex
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Duas meninas, de 3 e 5 anos, foram encontradas mortas dentro de um carro na manhã deste domingo (9) na rua Luiz Supertti, no bairro Jardim Guanabara, na zona sul de São Paulo, próximo do terminal Varginha.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), a Polícia Militar chegou ao local após o pai das crianças, de 24 anos, ter se apresentado à delegacia por volta das 6h e contado que havia matado as duas.
Ele foi preso em flagrante por homicídio e violência doméstica e está à disposição da Justiça.
Imagens de uma câmera de segurança do local mostra que o suspeito estacionou o carro às 19h48 de sábado (8) e ficou dentro do veículo até 2h47 de domingo, quando saiu andando e deixou o veículo com as crianças estacionado.
Segundo informações preliminares, no período em que ficou no carro, ele ligou para a mãe das meninas e falado que cometeria os crimes. Ele afirmou aos policiais que sufocou as filhas dentro do próprio veículo porque ficou "abalado" ao descobrir que a ex-companheira estaria se relacionando com outra pessoa.
A Polícia Civil solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal (IML), que já estiveram no local para iniciar as investigações para esclarecer as circunstâncias e a motivação dos crimes. O caso foi registrado no 101º DP (Jardim das Imbuias).
"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, ao chegarem no endereço indicado, encontraram duas crianças de 3 e 5 anos já sem vida", informou a SSP, em nota à Folha de S.Paulo.