O atual presidente marca 47%, um ponto percentual a mais que na semana passada, também na simulação com Zema, que permanece com 40%. O petista e Caiado mantiveram os percentuais do dia 3 de agosto (46% e 42%, respectivamente) e seguem empatados no limite da margem de erro. Lula (46%) venceria em um cenário de disputa contra Renan Santos (37%).

O levantamento é divulgado depois da revelação de que Marco Aurélio Santana Ribeiro, ex-chefe de gabinete de Lula, recebeu R$ 249 mil da empresária Roberta Luchsinger, investigada pela Polícia Federal e amiga de Fábio Luís Lula da Silva, um dos filhos do atual presidente. Conhecido no debate público como Lulinha, ele se tornou alvo de três inquéritos da Polícia Federal, que passaram a ser usados contra Lula pela oposição.

Ribeiro, conhecido como Marcola, deixou a chefia de gabinete há três semanas para atuar na coordenação da campanha à reeleição do petista, mas pediu para deixar a equipe após a repercussão do caso. O assessor afirma que valores recebidos são referentes a um empréstimo feito com a empresária e já quitado.