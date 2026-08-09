Pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (5) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto contra 39% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026.

O levantamento foi realizado entre 31 de julho e 3 de agosto com 2.004 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.

O desempenho varia conforme o perfil do eleitor. No Nordeste, Lula tem 64%, contra 25% de Flávio. No Sul, o senador aparece à frente, com 56%, contra 29% do presidente. No Sudeste e no Centro-Oeste/Norte, há empate técnico.