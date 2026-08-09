Pesquisa Quaest divulgada na quarta-feira (5) mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 44% das intenções de voto contra 39% do senador Flávio Bolsonaro (PL) em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026.
O levantamento foi realizado entre 31 de julho e 3 de agosto com 2.004 eleitores. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06591/2026.
O desempenho varia conforme o perfil do eleitor. No Nordeste, Lula tem 64%, contra 25% de Flávio. No Sul, o senador aparece à frente, com 56%, contra 29% do presidente. No Sudeste e no Centro-Oeste/Norte, há empate técnico.
Entre as mulheres, Lula registra 47%, enquanto Flávio tem 35%. Entre os homens, Flávio aparece numericamente à frente, com 44%, contra 35% de Lula, dentro da margem de erro.
Lula lidera em todas as faixas etárias. Entre eleitores de 16 a 34 anos e de 35 a 59 anos, há empate técnico. Entre pessoas com mais de 60 anos, o presidente tem 48%, contra 34% de Flávio.
Por posicionamento político, eleitores independentes também apresentam empate técnico, com Lula em 33% e Flávio em 29%. O candidato do PL também aparece à frente entre eleitores de direita.
Na divisão por escolaridade, há empate técnico entre os que estudaram até o ensino médio, com vantagem numérica para Flávio. Entre eleitores com ensino superior, o senador também aparece à frente.
Na religião, Lula lidera entre católicos, com 49%, enquanto Flávio tem vantagem entre evangélicos, com 48%.