09 de agosto de 2026
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PREJUÍZO

Moradores enfrentam tornado em área rural do Paraná; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/X
Imagens gravadas por moradores mostram o fenômeno avançando sobre áreas de campo.
Imagens gravadas por moradores mostram o fenômeno avançando sobre áreas de campo.

Um tornado atingiu a região de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde deste sábado (8), provocando danos em propriedades rurais.

Imagens gravadas por moradores mostram o fenômeno avançando sobre áreas de campo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os registros apresentam características compatíveis com um tornado. A intensidade do evento e a extensão dos prejuízos ainda estão sendo avaliadas pelos órgãos responsáveis.

A Defesa Civil estadual informou que uma forte célula de tempestade se formou entre os municípios de Telêmaco Borba, Tibagi e Piraí do Sul. Os maiores impactos foram registrados na zona rural de Piraí do Sul.

Moradores relataram danos em casas, galpões e em uma criação de suínos. Também houve queda de árvores e postes, além de interrupção no fornecimento de energia elétrica em algumas propriedades.

As localidades de Fundão, Jararaca e Capinzal estão entre as áreas mais afetadas, segundo relatos feitos por moradores.

Até a última atualização, não havia registro de feridos. Equipes da Defesa Civil seguem realizando levantamentos para dimensionar os prejuízos causados pelo fenômeno.

El Nino is super-charging South American Tornado Alley - an F5 every day in southern Brazil this late winter into early spring. Team Dominator heads south very soon pic.twitter.com/PrCvWwo7An

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerUSA) August 9, 2026

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