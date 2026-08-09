Um tornado atingiu a região de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná, na tarde deste sábado (8), provocando danos em propriedades rurais.

Imagens gravadas por moradores mostram o fenômeno avançando sobre áreas de campo. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), os registros apresentam características compatíveis com um tornado. A intensidade do evento e a extensão dos prejuízos ainda estão sendo avaliadas pelos órgãos responsáveis.

A Defesa Civil estadual informou que uma forte célula de tempestade se formou entre os municípios de Telêmaco Borba, Tibagi e Piraí do Sul. Os maiores impactos foram registrados na zona rural de Piraí do Sul.