Sete pessoas morreram após um Fiat Cronos, que fugia da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), bater de frente com um GM Astra na tarde desse sábado (8), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais.

Segundo a PRF, o motorista do Cronos desobedeceu a uma ordem de parada no km 314 e fugiu em alta velocidade. Cerca de 10 quilômetros depois, no km 304, o veículo invadiu a pista contrária durante ultrapassagem e atingido o Astra.

Quatro ocupantes do Astra morreram no local. No Cronos, uma passageira morreu antes de ser levada ao hospital. Outros três ocupantes foram socorridos em estado grave, mas dois morreram posteriormente. Uma oitava vítima permanece internada em estado grave.