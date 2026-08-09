Sete pessoas morreram após um Fiat Cronos, que fugia da abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), bater de frente com um GM Astra na tarde desse sábado (8), na BR-251, em Salinas, no Norte de Minas Gerais.
Segundo a PRF, o motorista do Cronos desobedeceu a uma ordem de parada no km 314 e fugiu em alta velocidade. Cerca de 10 quilômetros depois, no km 304, o veículo invadiu a pista contrária durante ultrapassagem e atingido o Astra.
Quatro ocupantes do Astra morreram no local. No Cronos, uma passageira morreu antes de ser levada ao hospital. Outros três ocupantes foram socorridos em estado grave, mas dois morreram posteriormente. Uma oitava vítima permanece internada em estado grave.
A PRF informou que o Cronos transportava drogas. A dinâmica do acidente e a participação dos ocupantes do veículo são investigadas. Segundo a corporação, as informações ainda são preliminares e podem ser alteradas após a perícia.
A BR-251 ficou totalmente interditada para o atendimento às vítimas e os trabalhos periciais. A pista foi liberada por volta das 17h40.
As identidades e idades das vítimas ainda não foram divulgadas.
Com informações do Estado de Minas.