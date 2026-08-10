10 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
R$4,2 MIL POR ANO

Seguradora nega indenização após 6 anos de seguro pago

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Gustavo/Unsplash
A seguradora alegou agravamento de risco porque o segurado havia mudado de endereço e o novo imóvel não tinha garagem.
A seguradora alegou agravamento de risco porque o segurado havia mudado de endereço e o novo imóvel não tinha garagem.

Um motorista que pagava R$ 4,2 mil por ano pelo seguro do carro há seis anos teve a indenização inicialmente negada quando o veículo ser roubado. A seguradora alegou agravamento de risco porque o segurado havia mudado de endereço e o novo imóvel não tinha garagem.

O roubo data de maio de 2026, quatro meses após a mudança. O endereço de pernoite do veículo não foi atualizado na apólice.

O caso foi levado à Justiça, e a decisão determinou o pagamento integral da indenização, conforme a Tabela Fipe, com correção, além de R$ 8 mil por danos morais. A sentença considerou que não houve comprovação de dolo ou de relação entre a alteração do endereço e o roubo.

O artigo 768 do Código Civil prevê a perda da cobertura quando o segurado agrava intencionalmente o risco. Já o artigo 766 trata de declarações inexatas e exige comprovação de má-fé para a negativa da cobertura.

Com informações da Banda B.

Comentários

Comentários