A Polícia Civil de Pernambuco investiga a denúncia de duas alunas de 14 anos que teriam sofrido estupro coletivo em uma escola municipal de Cabo de Santo Agostinho.

Segundo a advogada que as representa, Luanny Porto, elas foram violentadas por outros cinco estudantes da mesma turma do colégio, com idades entre 14 e 16 anos.

Uma das vítimas sofreu a agressão na segunda-feira (3). A outra adolescente foi violentada há cerca de um mês, segundo Luanny, e só fez a denúncia na terça-feira (4), após saber que a colega de sala também tinha sido vítima.