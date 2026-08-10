10 de agosto de 2026
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COMÉRCIO IRREGULAR

Anvisa proíbe venda de 6 tipos de sal; confira quais

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Олександр К/Unsplash
A fabricação, importação, distribuição, venda, divulgação e utilização dos produtos também foram proibidas.
A fabricação, importação, distribuição, venda, divulgação e utilização dos produtos também foram proibidas.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de seis tipos de sal comercializados irregularmente no Brasil. Os produtos não tinham regularização sanitária e eram anunciados como suplementos esportivos em plataformas de comércio eletrônico.

A medida atinge as marcas Quanqton Ocean Salts, Sal Integral Quanqton, Sal Perfeito, New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral. A fabricação, importação, distribuição, venda, divulgação e utilização dos produtos também foram proibidas.

Segundo a Anvisa, os anúncios apresentavam alegações não permitidas, incluindo promessas de reposição mineral, prevenção de cãibras e fadiga muscular e recuperação após exercícios intensos.

Os produtos eram comercializados em embalagens de 250 gramas, 1 quilo e 2 quilos.

Com informações do g1.

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