A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de seis tipos de sal comercializados irregularmente no Brasil. Os produtos não tinham regularização sanitária e eram anunciados como suplementos esportivos em plataformas de comércio eletrônico.

A medida atinge as marcas Quanqton Ocean Salts, Sal Integral Quanqton, Sal Perfeito, New Quantic, Endurance e Sal Marinho Integral. A fabricação, importação, distribuição, venda, divulgação e utilização dos produtos também foram proibidas.

Segundo a Anvisa, os anúncios apresentavam alegações não permitidas, incluindo promessas de reposição mineral, prevenção de cãibras e fadiga muscular e recuperação após exercícios intensos.