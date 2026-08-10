Aluna de 17 anos esfaqueia a colega, de 15, em escola estadual
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Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada dentro da sala de aula em uma escola estadual de São José do Rio Preto, a 440 quilômetros da cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10). A suspeita é uma outra aluna da unidade, de 17, segundo a polícia.
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Conforme a Polícia Militar, a vítima é aluna do primeiro ano do ensino médio e foi atingida na cabeça por outra estudante, do segundo ano.
A agressão foi cometida durante a troca de professores e não havia docente na sala de aula no momento. A adolescente suspeita da agressão foi encaminhada à delegacia, acompanhada dos pais. A reportagem não conseguiu identificar o responsável pela defesa da adolescente suspeita.
A vítima levou dois golpes de faca e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada ao Hospital de Base, onde está internada.
O hospital informou que devido à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) não pode informar o estado de saúde da adolescente, apenas confirmou que ela passa por atendimento no local.
Ainda segundo informações da PM, a adolescente agressora chegou atrasada à escola e teve a entrada autorizada após o término da primeira aula.
Ela estava com uma faca escondida na mochila e teria ido diretamente para a sala onde a vítima estava. Não há revista na escola.
Alguns alunos relataram aos profissionais da escola, conforme a polícia, que não houve briga antes da agressão. No entanto, as duas alunas já haviam se desentendido anteriormente.
Em nota, a Secretaria Estadual da Educação disse repudiar qualquer forma de violência dentro ou fora das escolas. E disse que assim que os profissionais tiveram conhecimento dos fatos as autoridades foram chamadas.
Uma equipe do Conviva (programa de melhoria da convivência e proteção escolar), composta por psicólogos, está na unidade escolar para prestar atendimento e acolhimento aos demais alunos, acrescentou a secretaria.
Por causa da ocorrência, os alunos das turmas envolvidas foram dispensados.