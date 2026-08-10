Conforme a Polícia Militar, a vítima é aluna do primeiro ano do ensino médio e foi atingida na cabeça por outra estudante, do segundo ano.

Uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada dentro da sala de aula em uma escola estadual de São José do Rio Preto, a 440 quilômetros da cidade de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (10). A suspeita é uma outra aluna da unidade, de 17, segundo a polícia.

A agressão foi cometida durante a troca de professores e não havia docente na sala de aula no momento. A adolescente suspeita da agressão foi encaminhada à delegacia, acompanhada dos pais. A reportagem não conseguiu identificar o responsável pela defesa da adolescente suspeita.

A vítima levou dois golpes de faca e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Ela foi levada ao Hospital de Base, onde está internada.

O hospital informou que devido à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) não pode informar o estado de saúde da adolescente, apenas confirmou que ela passa por atendimento no local.