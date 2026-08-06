Um menino de 11 anos permanece internado em estado grave após sofrer queimaduras em 80% do corpo em Campo Grande (MS). O caso, inicialmente tratado como uma brincadeira com álcool, passou a ser investigado como ato infracional análogo à tentativa de homicídio depois que a vítima afirmou no hospital que um colega de 12 anos ateou fogo em seu corpo depois de terem brigado.

Segundo a Polícia Civil, o relato da vítima contradiz a versão apresentada pelo adolescente apreendido.

"A princípio, o caso chegou como um acidente. Mas a vítima relatou para todas as pessoas que estavam no hospital que o menino colocou fogo nela por causa de uma briga. Essa história de brincadeira com fogo é a versão do adolescente apreendido", afirmou a delegada responsável pelo caso.