Um menino de nove anos, que tem paralisia cerebral e usa cadeira de rodas, se feriu ao cair da escada rolante na Estação Ceilândia Sul do Metrô (DF), na quinta-feira (30). Arthur Fellipe Martins fraturou o fêmur e sofreu ferimentos no rosto e nos braços. Ele está internado na UTI Pediátrica do Hospital de Base do Distrito Federal.

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Segundo a mãe, Bianka Fabíola Martins, o elevador da estação estava fora de funcionamento. Ela tentou subir pela escada rolante com o filho, como já havia feito outras vezes, quando as rodas dianteiras da cadeira começaram a bambear.