Um menino de nove anos, que tem paralisia cerebral e usa cadeira de rodas, se feriu ao cair da escada rolante na Estação Ceilândia Sul do Metrô (DF), na quinta-feira (30). Arthur Fellipe Martins fraturou o fêmur e sofreu ferimentos no rosto e nos braços. Ele está internado na UTI Pediátrica do Hospital de Base do Distrito Federal.
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Segundo a mãe, Bianka Fabíola Martins, o elevador da estação estava fora de funcionamento. Ela tentou subir pela escada rolante com o filho, como já havia feito outras vezes, quando as rodas dianteiras da cadeira começaram a bambear.
Arthur ficou preso sob a cadeira após a queda. Funcionários do metrô desligaram o equipamento e ajudaram no resgate. A família passou por unidades de saúde antes de chegar ao Hospital de Base.
O Metrô-DF afirmou que funcionários da empresa prestaram o primeiro atendimento e conduziram mãe e filho ao hospital. A companhia informou que o elevador passa por programação e testes e tem previsão de voltar a funcionar no domingo (2).
O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF informou que Arthur está estável e sob cuidados de uma equipe multiprofissional na UTI Pediátrica.
Com informações do Metrópoles.