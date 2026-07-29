Uma forte ventania, com rajadas chegando a 125 km/h, provocou muitos estragos e pelo menos cinco mortes nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29).

Em São Paulo, os ventos começaram no início da tarde e levaram a Defesa Civil estadual a disparar, por volta das 13h50, um alerta severo sobre fortes rajadas na capital paulista e na região metropolitana.

"Busque abrigo e evite áreas descobertas. Não fique embaixo de árvores e postes", diz o comunicado.