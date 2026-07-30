Um homem de 35 anos morreu após passar mal e esperar por mais de duas horas por atendimento médico em Catalão, no sudeste de Goiás. O caso aconteceu na noite de 20 de julho e será investigado pelo Ministério Público.

Rafael Vinícius Silva de Souza pediu ajuda a moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima caminhando pelas ruas e batendo em portões em busca de socorro.

Segundo testemunhas, Rafael estava desorientado e não conseguia explicar o que sentia. Após aguardar o atendimento, ele caiu na rua e morreu.