Um homem de 35 anos morreu após passar mal e esperar por mais de duas horas por atendimento médico em Catalão, no sudeste de Goiás. O caso aconteceu na noite de 20 de julho e será investigado pelo Ministério Público.
Rafael Vinícius Silva de Souza pediu ajuda a moradores da região, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima caminhando pelas ruas e batendo em portões em busca de socorro.
Segundo testemunhas, Rafael estava desorientado e não conseguia explicar o que sentia. Após aguardar o atendimento, ele caiu na rua e morreu.
O Samu informou que as duas ambulâncias disponíveis na cidade atendiam ocorrências em outros municípios. Já o Corpo de Bombeiros afirmou que uma equipe foi enviada após o chamado, mas admitiu a possibilidade de falhas técnicas nas ligações para o telefone 193.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Científica informou que a suspeita inicial é de intoxicação por entorpecentes, mas a causa da morte depende de exames laboratoriais.
Com informações do Metrópoles.
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