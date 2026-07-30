Um diretor de unidade prisional de Mato Grosso do Sul foi preso preventivamente na terça-feira (28), após ser investigado por perseguir e monitorar a ex-companheira com o rastreador que escondeu na lataria do carro dela.

Segundo a investigação, o policial penal Maycon Roslen de Melo, de 45 anos, instalou o dispositivo para acompanhar os deslocamentos da vítima mesmo após o fim do relacionamento de nove anos. A mulher descobriu o equipamento ao perceber que ele sabia sua localização, apesar de manter rotina discreta.

De acordo com o processo, a vítima mudou de cidade em busca de segurança, mas o investigado encontrou seu paradeiro utilizando o rastreador e foi ao encontro dela, mesmo com medida protetiva em vigor.