31 de julho de 2026
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ESTÁ PRESO

Diretor de presídio esconde rastreador no carro da ex

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Campo Grande News
Maycon Roslen de Melo em foto divulgada em 2021, quando assumiu como adjunto da 'Federalzinha'.
Maycon Roslen de Melo em foto divulgada em 2021, quando assumiu como adjunto da 'Federalzinha'.

Um diretor de unidade prisional de Mato Grosso do Sul foi preso preventivamente na terça-feira (28), após ser investigado por perseguir e monitorar a ex-companheira com o rastreador que escondeu na lataria do carro dela.

Segundo a investigação, o policial penal Maycon Roslen de Melo, de 45 anos, instalou o dispositivo para acompanhar os deslocamentos da vítima mesmo após o fim do relacionamento de nove anos. A mulher descobriu o equipamento ao perceber que ele sabia sua localização, apesar de manter rotina discreta.

De acordo com o processo, a vítima mudou de cidade em busca de segurança, mas o investigado encontrou seu paradeiro utilizando o rastreador e foi ao encontro dela, mesmo com medida protetiva em vigor.

Os autos também apontam acusações de violência psicológica, perseguição, coação, chantagens emocionais e ameaças para que a vítima retirasse as denúncias.

A Justiça destacou o risco à integridade da mulher e determinou a prisão preventiva, além de buscas na residência e no local de trabalho do servidor. A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) informou que ele foi afastado do cargo de direção e responderá a processo administrativo disciplinar.

Com informações do Campo Grande News.

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