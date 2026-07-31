01 de agosto de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
REGRAS DA IGREJA

Diocese suspende padre por se candidatar a deputado federal

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução via Jornal de Jundiaí
O padre foi proibido de utilizar trajes clericais durante a campanha eleitoral.
O padre foi proibido de utilizar trajes clericais durante a campanha eleitoral.

A Diocese de Jundiaí suspendeu o padre Silvio Andrei Rodrigues das atividades religiosas após o lançamento de sua candidatura a deputado federal pelo Avante. A decisão também proíbe o sacerdote de celebrar missas durante o período.

Em nota, a diocese afirmou que a participação direta de padres em partidos políticos e cargos públicos contraria as normas da Igreja Católica. A instituição reforçou que a atuação político-partidária cabe aos fiéis leigos.

O padre também foi proibido de utilizar trajes clericais durante a campanha eleitoral. Até a publicação da decisão, ele não se manifestou sobre a suspensão.

Com informações do Metrópoles.

Comentários

Comentários