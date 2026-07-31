A Diocese de Jundiaí suspendeu o padre Silvio Andrei Rodrigues das atividades religiosas após o lançamento de sua candidatura a deputado federal pelo Avante. A decisão também proíbe o sacerdote de celebrar missas durante o período.

Em nota, a diocese afirmou que a participação direta de padres em partidos políticos e cargos públicos contraria as normas da Igreja Católica. A instituição reforçou que a atuação político-partidária cabe aos fiéis leigos.

O padre também foi proibido de utilizar trajes clericais durante a campanha eleitoral. Até a publicação da decisão, ele não se manifestou sobre a suspensão.