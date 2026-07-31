31 de julho de 2026
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ABANDONO

Recém-nascido é encontrado dentro de sofá em lote vazio

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMMG
Funcionário da marmoraria encontrou o bebê enrolado numa roupa preta.
Funcionário da marmoraria encontrou o bebê enrolado numa roupa preta.

Um recém-nascido foi encontrado com vida dentro de um sofá descartado em um lote vago, na manhã desta sexta-feira (31), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Leia mais: 'Enrolei e coloquei na sacola': Casal mata filho recém-nascido

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h, após o funcionário da marmoraria próxima perceber que seus cães latiam e se dirigiam repetidamente ao terreno. Ao verificar o local, ele encontrou o bebê enrolado em uma roupa preta.

A criança foi levada para a UPA Leste, em Belo Horizonte. Segundo a PM, o bebê passa bem. A perícia da Polícia Civil encontrou vestígios de sangue no local.

As circunstâncias do abandono são investigadas.

Com informações do Metrópoles.

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