Um recém-nascido foi encontrado com vida dentro de um sofá descartado em um lote vago, na manhã desta sexta-feira (31), em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Leia mais: 'Enrolei e coloquei na sacola': Casal mata filho recém-nascido

A Polícia Militar foi acionada por volta das 8h, após o funcionário da marmoraria próxima perceber que seus cães latiam e se dirigiam repetidamente ao terreno. Ao verificar o local, ele encontrou o bebê enrolado em uma roupa preta.