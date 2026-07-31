01 de agosto de 2026
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SUSPEITO SOLTO

Homem se aproxima de bike, atira e mata morador de rua; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/cctv
O crime foi registrado por câmeras de segurança.
O crime foi registrado por câmeras de segurança.

Um homem em situação de rua morreu após ser baleado na cabeça na tarde dessa quinta-feira (30), em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O crime foi registrado por câmeras de segurança.

As imagens mostram um suspeito chegando de bicicleta, chutando a vítima, que estava deitada na calçada, efetuando um disparo e fugindo em seguida.

A vítima foi socorrida pelo Samu e levada à Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial, que busca identificar o autor.

Com informações do Metrópoles.

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