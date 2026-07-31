31 de julho de 2026
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PF aponta 74 ligações entre Wagner e ex-sócio do Master

Por | da Rede Sampi
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Reprodução/Roque de Sá/Agência Senado
Documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça, do STF, também apontam encontros entre os dois no gabinete de Wagner.
Documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça, do STF, também apontam encontros entre os dois no gabinete de Wagner.

A Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador Jaques Wagner (PT-BA) e Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, entre novembro de 2023 e maio de 2025. As conversas duraram mais de cinco horas e meia.

Leia também: Wagner pode ter favorecido Vorcaro, suspeita PF; entenda como

Os dados fazem parte da investigação que apura a suposta atuação de Wagner em favor do banco. Segundo a PF, os contatos indicam relação de proximidade entre o senador e Lima.

Documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), também apontam encontros entre os dois no gabinete de Wagner e benefícios oferecidos a pessoas ligadas ao parlamentar.

Entre os itens citados estão ingressos para shows da cantora Taylor Swift, que somaram R$ 66.839, além de garrafas de vinho avaliadas entre R$ 2.500 e R$ 5.300 destinadas a políticos baianos. A PF afirma que os brindes foram enviados.

A investigação também identificou mensagens sobre encontros entre Wagner e Lima e uma possível reunião com Jorge Messias, advogado-geral da União. Segundo a PF, outros encontros ocorreram em períodos relacionados à tramitação de propostas de interesse do Banco Master no Congresso.

Wagner foi alvo de busca e apreensão em junho, na nona fase da Operação Compliance Zero. Segundo as apurações citadas no processo, ele teria recebido um apartamento de R$ 2,45 milhões em Salvador e R$ 3,5 milhões destinados a empresas de familiares.

O senador nega irregularidades e afirma estar tranquilo e que vai provar sua inocência.

Com informações do g1.

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