Os dados fazem parte da investigação que apura a suposta atuação de Wagner em favor do banco. Segundo a PF, os contatos indicam relação de proximidade entre o senador e Lima.

A Polícia Federal identificou 74 chamadas de áudio entre o senador Jaques Wagner (PT-BA) e Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master, entre novembro de 2023 e maio de 2025. As conversas duraram mais de cinco horas e meia.

Documentos tornados públicos pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), também apontam encontros entre os dois no gabinete de Wagner e benefícios oferecidos a pessoas ligadas ao parlamentar.

Entre os itens citados estão ingressos para shows da cantora Taylor Swift, que somaram R$ 66.839, além de garrafas de vinho avaliadas entre R$ 2.500 e R$ 5.300 destinadas a políticos baianos. A PF afirma que os brindes foram enviados.

A investigação também identificou mensagens sobre encontros entre Wagner e Lima e uma possível reunião com Jorge Messias, advogado-geral da União. Segundo a PF, outros encontros ocorreram em períodos relacionados à tramitação de propostas de interesse do Banco Master no Congresso.