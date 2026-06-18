A Polícia Federal detalhou, em documentos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, suspeitas de que o senador Jaques Wagner atuou em temas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional. A investigação apura suposto esquema de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o banco e seus ex-controladores.

Segundo a PF, Wagner teria participado de articulações relacionadas à ampliação do crédito consignado, a mudanças com impacto no Fundo Garantidor de Créditos e a discussões sobre a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília.

Os investigadores apontam que o senador tratou com o empresário Augusto Ferreira Lima de propostas para aumentar a margem consignável de trabalhadores, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. A medida foi incorporada à emenda apresentada durante a tramitação de medida provisória posteriormente convertida em lei.