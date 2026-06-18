A Polícia Federal detalhou, em documentos da 9ª fase da Operação Compliance Zero, suspeitas de que o senador Jaques Wagner atuou em temas de interesse do Banco Master no Congresso Nacional. A investigação apura suposto esquema de fraudes financeiras e corrupção envolvendo o banco e seus ex-controladores.
Segundo a PF, Wagner teria participado de articulações relacionadas à ampliação do crédito consignado, a mudanças com impacto no Fundo Garantidor de Créditos e a discussões sobre a aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília.
Os investigadores apontam que o senador tratou com o empresário Augusto Ferreira Lima de propostas para aumentar a margem consignável de trabalhadores, aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. A medida foi incorporada à emenda apresentada durante a tramitação de medida provisória posteriormente convertida em lei.
A PF também cita movimentações relacionadas à “Emenda Master”, vinculada à PEC 65/2023, que discutia alterações com reflexos sobre a cobertura do FGC. De acordo com a apuração, houve troca de mensagens, ligações telefônicas e reuniões envolvendo Wagner, Augusto Lima, assessores parlamentares e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.
Em contrapartida, a Polícia Federal afirma ter identificado indícios de vantagens indevidas, incluindo o apartamento avaliado em R$ 2,4 milhões. As suspeitas fazem parte da investigação em andamento e ainda serão analisadas pela Justiça.
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou diligências da operação, mas negou pedidos de busca e apreensão no gabinete e em escritórios ligados ao mandato do senador.
Com informações do g1.