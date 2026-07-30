O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a abertura de inquérito para investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A investigação foi solicitada pela Polícia Federal, que apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência relacionadas à autorização para comercialização de cannabis medicinal em programas vinculados ao Ministério da Saúde.
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Segundo a PF, as apurações envolvem a atuação de Lulinha em parceria com a empresária Roberta Luchsinger e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. A investigação também cita contatos entre os investigados e servidores públicos, incluindo integrantes do gabinete da Presidência da República.
De acordo com os investigadores, há suspeitas de que Lulinha tenha atuado em favor da empresa World Cannabis, ligada ao lobista, no mercado de canabidiol. A PF também pretende esclarecer pagamentos feitos por Antunes à RL Consultoria, empresa de Roberta Luchsinger, e verificar se houve repasses a agentes públicos.
O inquérito também prevê o compartilhamento de provas obtidas na Operação Sem Desconto, que investiga desvios no INSS e tem o Careca do INSS entre os alvos.
A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente à tramitação da investigação em procedimento separado da Operação Sem Desconto. O caso foi distribuído por sorteio ao ministro André Mendonça, que autorizou a abertura do inquérito.
Até a publicação da reportagem, as defesas de Lulinha, Roberta Luchsinger e Antonio Carlos Camilo Antunes não se manifestaram sobre a decisão. Em ocasiões anteriores, todos negaram irregularidades. O Palácio do Planalto tampouco comentou o caso.
Com informações da Folhapress.