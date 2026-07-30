O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a abertura de inquérito para investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A investigação foi solicitada pela Polícia Federal, que apura suspeitas de corrupção e tráfico de influência relacionadas à autorização para comercialização de cannabis medicinal em programas vinculados ao Ministério da Saúde.

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Segundo a PF, as apurações envolvem a atuação de Lulinha em parceria com a empresária Roberta Luchsinger e o lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. A investigação também cita contatos entre os investigados e servidores públicos, incluindo integrantes do gabinete da Presidência da República.