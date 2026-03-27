27 de março de 2026
Portal Sampi
Portal Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
FARRA DO INSS

Relator da CPMI pede indiciamento de Lulinha e mais de 200

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Redes sociais
O documento inclui parlamentares e ex-ministros de governos Lula e Jair Bolsonaro, entre outros.
O documento inclui parlamentares e ex-ministros de governos Lula e Jair Bolsonaro, entre outros.

O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, apresentado nesta sexta-feira (27) pelo relator Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), pede o indiciamento do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e de outras 220 pessoas por suspeitas relacionadas a descontos irregulares em benefícios previdenciários.

Leia mais: STF rejeita prorrogação da CPI do INSS por 8 a 2

O documento, com aproximadamente 4.400 páginas, inclui parlamentares, ex-ministros de governos Lula e Jair Bolsonaro, dirigentes e ex-dirigentes do INSS e da Dataprev, representantes de instituições financeiras e operadores apontados como integrantes do esquema, como Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o banqueiro Daniel Vorcaro.

Segundo o relatório, as investigações identificaram falhas de controle e fiscalização que permitiram a aplicação de cobranças não autorizadas a aposentados e pensionistas. A comissão também aponta a atuação de entidades associativas e de servidores públicos na operacionalização dos descontos.

A leitura do parecer provocou discussões entre parlamentares e foi interrompida temporariamente por problemas na disponibilização do texto no sistema da comissão. Após a publicação do documento, a sessão foi retomada.

A CPMI foi instalada em 2025 para apurar suspeitas de descontos indevidos em benefícios do INSS. O relatório ainda precisa ser votado pela comissão, cujo prazo de funcionamento se encerra neste sábado (28).

Com informações do g1

Comentários

Comentários