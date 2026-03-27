O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, apresentado nesta sexta-feira (27) pelo relator Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), pede o indiciamento do empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e de outras 220 pessoas por suspeitas relacionadas a descontos irregulares em benefícios previdenciários.

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O documento, com aproximadamente 4.400 páginas, inclui parlamentares, ex-ministros de governos Lula e Jair Bolsonaro, dirigentes e ex-dirigentes do INSS e da Dataprev, representantes de instituições financeiras e operadores apontados como integrantes do esquema, como Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o banqueiro Daniel Vorcaro.