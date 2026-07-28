Nova frente fria deve causar temporal e intensas rajadas de vento
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Uma nova frente fria deverá provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30) em todo o estado de São Paulo, segundo um alerta emitido pela Defesa Civil.
A maior atenção está relacionada à intensidade dos ventos. Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90 km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70 km/h em algumas áreas, especialmente durante a passagem da frente fria e nos locais onde houver formação de tempestades.
Instabilidade deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. A Defesa Civil afirmou que, no litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.
A combinação desses fenômenos aumenta o risco do registro de ocorrências. É possível que haja queda de árvores, destelhamentos, danos em estruturas vulneráveis, interrupções no fornecimento de energia elétrica e transtornos na mobilidade urbana. Na Baixada Santista, as condições também exigem atenção para possíveis impactos nas operações portuárias.
São Paulo ativará o Gabinete de Crise em modalidade presencial para reforçar o monitoramento. Na tarde de hoje, a Defesa Civil do estado realizará uma reunião com as Defesas Civis regionais e municipais para apresentar o cenário meteorológico e alinhar as ações de prontidão, preparação e resposta.
A Defesa Civil reforçou que, durante as rajadas, a população deve evitar áreas arborizadas e não estacionar veículos sob árvores. Também é importante manter distância de estruturas metálicas, coberturas frágeis, placas, outdoors e objetos que possam ser arrancados ou arremessados pelo vento.
Objetos soltos em quintais, varandas e áreas externas devem ser recolhidos ou fixados. Durante tempestades com raios, a recomendação é buscar abrigo em local seguro e evitar áreas abertas. Nas rodovias, os motoristas devem redobrar a atenção, principalmente diante da possibilidade de queda de árvores e objetos sobre a pista e de redução da visibilidade durante as pancadas de chuva.
Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo número 193. O Centro de Gerenciamento de Emergências da Defesa Civil permanecerá acompanhando a evolução da frente fria e poderá emitir novos alertas conforme a intensificação das condições meteorológicas.