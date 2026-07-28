Uma nova frente fria deverá provocar chuvas fortes e intensas rajadas de vento entre quarta-feira (29) e quinta-feira (30) em todo o estado de São Paulo, segundo um alerta emitido pela Defesa Civil.

A maior atenção está relacionada à intensidade dos ventos. Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as rajadas poderão chegar a valores próximos aos 90 km/h. Nas demais regiões do estado, são esperados ventos que podem superar os 70 km/h em algumas áreas, especialmente durante a passagem da frente fria e nos locais onde houver formação de tempestades.

Instabilidade deverá provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte, acompanhadas por descargas elétricas. A Defesa Civil afirmou que, no litoral, aumentam os riscos para ressaca e agitação marítima.