Menino de 10 anos morre atingido por trave de futebol
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Um menino de 10 anos morreu após ser atingido na cabeça por uma trave de futebol na noite desta segunda-feira (27) em Criciúma (SC).
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A criança estava em um campo de areia quando a estrutura caiu sobre sua cabeça. O caso aconteceu às 19h45 em uma praça que fica na rua Rodrigo Bernardo Colombo e que estava em obras, segundo a prefeitura.
Vítima foi encontrada pelos bombeiros caída, inconsciente e em parada cardiorrespiratória. A corporação contou que pessoas no local tentavam reanimá-lo e relataram aos socorristas o que havia acontecido.
Agentes assumiram a reanimação e levaram o menino para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento Rio Maina). Corpo de Bombeiros disse que escolheram a unidade de saúde mais próxima, já que o quadro dele era de "extrema gravidade". A direção municipal informou, no entanto, que ele morreu momentos depois.
Município diz que a praça estava em obras e, durante os trabalhos, fechada para uso. "As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes, com integral apoio da Administração Municipal no que for necessário", acrescentou, em nota,
A reportagem também procurou a Polícia Civil. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.