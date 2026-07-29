Um menino de 10 anos morreu após ser atingido na cabeça por uma trave de futebol na noite desta segunda-feira (27) em Criciúma (SC).

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A criança estava em um campo de areia quando a estrutura caiu sobre sua cabeça. O caso aconteceu às 19h45 em uma praça que fica na rua Rodrigo Bernardo Colombo e que estava em obras, segundo a prefeitura.