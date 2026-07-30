O governo do Paraguai convocou nesta quinta-feira (30) o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial em resposta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Tríplice Aliança.

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O anúncio foi feito pelo chanceler Rubén Ramírez Lezcano, que afirmou que o governo paraguaio atuará para defender a "dignidade" e os interesses do país. Segundo ele, os presidentes Santiago Peña e Lula também conversaram por telefone sobre o episódio.