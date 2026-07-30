O governo do Paraguai convocou nesta quinta-feira (30) o embaixador do Brasil em Assunção para entregar uma nota oficial em resposta às declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre a Guerra da Tríplice Aliança.
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O anúncio foi feito pelo chanceler Rubén Ramírez Lezcano, que afirmou que o governo paraguaio atuará para defender a "dignidade" e os interesses do país. Segundo ele, os presidentes Santiago Peña e Lula também conversaram por telefone sobre o episódio.
Na quarta-feira (29), a Câmara dos Deputados do Paraguai divulgou uma declaração de repúdio às falas de Lula, afirmando que o presidente brasileiro distorce e minimiza a dimensão histórica do conflito. O documento também cita o sofrimento enfrentado pelo povo paraguaio e as consequências da guerra para o país.
A repercussão ocorreu após um discurso feito por Lula em 24 de julho, em Jacareí (SP), no qual afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil, o Uruguai e a Argentina antes do conflito, ao defender investimentos na área de defesa.
A Guerra da Tríplice Aliança, travada entre 1864 e 1870, envolveu Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e é considerada o maior conflito armado da história da América do Sul.
Com informações do g1.