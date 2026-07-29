O ministro das Relações Exteriores da Argentina, Pablo Quirno, afirmou nesta quarta-feira (29) que não há nenhuma chance de ruptura diplomática com o Brasil devido à crise provocada pelos ataques do presidente Javier Milei a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no fim de semana.

"Do nosso lado, não há nenhuma chance de romper relações. Não estamos levando isso para o nível institucional", afirmou o chanceler argentino à rádio Mitre ao ser questionado sobre as declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que classificou o episódio como lamentável nesta terça (28).

Milei, que tem um histórico de ataques a Lula desde quando tentava chegar à Casa Rosada, em 2023, chamou o petista de ladrão e presidiário no último sábado (25), durante lançamento da candidatura à Presidência de Flávio Bolsonaro (PL), em São Paulo.