Após a chegada da frente fria, que provocou muita ventania em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), inclusive causando a morte de pelo menos cinco pessoas, a previsão do tempo para esta quinta (30) nos dois estados segue basicamente a mesma do dia anterior.

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Assim, a quinta deve ser nublada na maior parte da região, com chuviscos isolados e queda da temperatura máxima, mas por pouco tempo. A ventania deve continuar principalmente no litoral e leste paulista, onde fica a Grande São Paulo, e o litoral fluminense. Embora a expectativa é que seja menos intensa.