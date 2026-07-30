Ventania deve continuar nesta 5ª em SP e RJ, em menor intensidade
| Tempo de leitura: 3 min
Após a chegada da frente fria, que provocou muita ventania em São Paulo e no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), inclusive causando a morte de pelo menos cinco pessoas, a previsão do tempo para esta quinta (30) nos dois estados segue basicamente a mesma do dia anterior.
Leia mais: Árvore é derrubada por ventania e mata homem no litoral paulista
Assim, a quinta deve ser nublada na maior parte da região, com chuviscos isolados e queda da temperatura máxima, mas por pouco tempo. A ventania deve continuar principalmente no litoral e leste paulista, onde fica a Grande São Paulo, e o litoral fluminense. Embora a expectativa é que seja menos intensa.
De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, o dia deve começar com muitas nuvens, chuviscos isolados e termômetros em média na marca dos 15°C na região metropolitana da capital.
O dia será marcado por muitas nuvens, curtos períodos de sol e vento predominante de sudeste, com algumas rajadas de vento.
A temperatura máxima não deve superar os 24°C, com percentuais mínimos de umidade acima dos 55%. O dia deve terminar com muitas nuvens e garoa ocasional, principalmente no extremo da zona sul.
Na cidade do Rio de Janeiro, o sol deve ficar entre muitas nuvens pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de chuva fraca e rajadas de vento moderadas a fortes durante a madrugada. A temperatura máxima deve ser de 28°C.
Segundo a Climatempo, no oeste e sudoeste paulista, pancadas de chuva ocorrem desde as primeiras horas do dia, estendendo-se para o interior, com maior intensidade no oeste do estado. No noroeste paulista, a chuva é fraca.
Ao longo do dia, o deslocamento da frente fria mantém previsão de chuva fraca e isolada no litoral e leste de São Paulo, além de pontos da faixa litorânea do Rio de Janeiro, Zona da Mata e leste de Minas Gerais.
Nas demais áreas, o tempo permanece firme. No oeste, noroeste e norte de Minas Gerais, principalmente na divisa com Goiás e Bahia, a umidade relativa do ar segue baixa, entre 12% e 20%. As temperaturas continuam elevadas durante a tarde, mas a virada dos ventos reduz os termômetros no sul, litoral e leste paulista e no centro-sul fluminense.
Tempo melhora no Rio Grande do Sul
Após vários dias de tempestades no Rio Grande do Sul, a frente fria perde influência sobre a região, permitindo o avanço de uma massa de ar mais seco e frio e o retorno gradual da estabilidade, informa a Climatempo.
"Apesar da diminuição da chuva, a situação hidrológica segue em atenção devido aos elevados acumulados registrados desde o início da semana, que mantêm rios com níveis elevados e risco de novas elevações e transbordamentos", alerta a meteorologista Lívia Caetano.
Ela diz que na faixa norte e no noroeste do Paraná ainda chove entre a madrugada e as primeiras horas da manhã de forma moderada a forte, com melhora ao longo da manhã. No litoral da região há previsão de chuva fraca por influência da umidade marítima.
Durante a tarde, novas pancadas podem ocorrer no oeste e em áreas do interior paranaense, acompanhadas de trovoadas. Nas demais áreas, o tempo permanece firme, com maior variação de nebulosidade na costa leste e no litoral, afirma o instituto.