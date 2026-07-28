A Polícia Civil informou que o homem preso por importunação sexual na academia de condomínio em Feira de Santana (BA), alterou a posição das câmeras de segurança antes de cometer o crime. Segundo a investigação, ele virou os equipamentos para a parede na tentativa de evitar ser filmado.
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De acordo com a delegada responsável pelo caso, as imagens do sistema de monitoramento mostram o momento em que o suspeito observa a vítima treinando, se aproxima das câmeras e muda o posicionamento dos aparelhos antes de praticar o ato.
Apesar da tentativa de ocultar a ação, a mulher registrava o treino com o celular e gravou o momento sem que o investigado percebesse. As imagens mostram que ele continuou observando a vítima até que ela verificou a gravação e reagiu. Em seguida, o homem deixou o local.
O caso é de 19 de julho. O suspeito, estudante de educação física de 21 anos, foi preso na última sexta-feira (24) em uma casa em construção em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, ele resistiu à abordagem, tentou fugir por área de mata e lançou escombros contra os agentes.
Após audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva. A Polícia Civil também investiga se familiares ajudaram o suspeito a permanecer escondido durante o período em que esteve foragido.
Moradores do condomínio aprovaram, em assembleia, a exclusão do investigado do residencial e autorizaram o ingresso de ação judicial para efetivar a medida.
Com informações do g1.