A Polícia Civil informou que o homem preso por importunação sexual na academia de condomínio em Feira de Santana (BA), alterou a posição das câmeras de segurança antes de cometer o crime. Segundo a investigação, ele virou os equipamentos para a parede na tentativa de evitar ser filmado.

Relembre o caso: Homem é flagrado se masturbando atrás de mulher em academia na BA

De acordo com a delegada responsável pelo caso, as imagens do sistema de monitoramento mostram o momento em que o suspeito observa a vítima treinando, se aproxima das câmeras e muda o posicionamento dos aparelhos antes de praticar o ato.