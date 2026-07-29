29 de julho de 2026
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ESTADO EM ALERTA

Árvore é derrubada por ventania e mata homem no litoral paulista

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via SBT
Rajadas de até 100 km/h atingem litoral paulista, derrubam árvore e causam morte.
Rajadas de até 100 km/h atingem litoral paulista, derrubam árvore e causam morte.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou uma morte na cidade de Santos, em São Paulo, após forte ventania que atingiu a região.

Leia mais: SP entra em alerta para ventania com rajadas acima de 110 km/h

A causa foi a queda de uma árvore causada pela ventania. Ainda não há informações sobre circunstâncias da ocorrência e identidade da vítima.

Ventos de mais de 110 km/h foram registrados no estado de São Paulo na tarde de hoje. Em Santos, há registro de rajadas de mais de 100km/h. O canal do Porto de Santos foi fechado devido às condições de tempo.

Também no litoral, cidade de Itanhaém registrou ventos de 103 km/h às 12h30. Caraguatatuba teve uma rajada de 60,8 km/h registrada esta manhã. Há risco de mais ventania à para todo o estado, segundo a Defesa Civil.

Defesa Civil enviou alerta de SMS para o litoral, de Itanhaém até Ubatuba. A orientação é de que os moradores busquem abrigo, evitem áreas descobertas e não fiquem sob árvores e postes.

Ventos que atingem o estado nesta tarde vieram do Paraná. Na cidade de Morretes, ventos de 127 km/h foram registrados nesta manhã.

Eles são resultado do avanço de uma frente fria, que pode vir acompanhada de chuva e raios, principalmente no litoral. Também há riscos para ressaca e agitação marítima.

Um gabinete de crise foi instalado para acompanhar o avanço da frente fria pelo estado. Ele conta com concessionárias de energia, membros do governo e da polícia.

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