A causa foi a queda de uma árvore causada pela ventania. Ainda não há informações sobre circunstâncias da ocorrência e identidade da vítima.

A Defesa Civil de São Paulo confirmou uma morte na cidade de Santos, em São Paulo, após forte ventania que atingiu a região.

Ventos de mais de 110 km/h foram registrados no estado de São Paulo na tarde de hoje. Em Santos, há registro de rajadas de mais de 100km/h. O canal do Porto de Santos foi fechado devido às condições de tempo.

Também no litoral, cidade de Itanhaém registrou ventos de 103 km/h às 12h30. Caraguatatuba teve uma rajada de 60,8 km/h registrada esta manhã. Há risco de mais ventania à para todo o estado, segundo a Defesa Civil.

Defesa Civil enviou alerta de SMS para o litoral, de Itanhaém até Ubatuba. A orientação é de que os moradores busquem abrigo, evitem áreas descobertas e não fiquem sob árvores e postes.