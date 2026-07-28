29 de julho de 2026
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SOZINHO NA PISCINA

Menino de 7 anos morre afogado em parque aquático

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Imagem ilustrativa/Via park/Facebook
O parque informou que permanecerá fechado por tempo indeterminado.
O parque informou que permanecerá fechado por tempo indeterminado.

Uma criança de sete anos morreu no sábado (25) após se afogar na piscina de um parque aquático em Olinda (PE), na região metropolitana do Recife.

Leia também: Menina morre após ser jogada em piscina para 'brincadeira'

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o menino foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a equipe médica constatou a falta de sinais vitais. O parque aquático permanece fechado desde o acidente no sábado.

À TV Jornal, a mãe da criança relatou que se afastou da piscina por alguns instantes para ir ao banheiro e afirmou que não havia placas indicando que parte da piscina era mais profunda. Ainda segundo a emissora, o menino foi retirado da água já desacordado pelo pai de outra criança.

O caso foi registrado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda como afogamento. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte.

O Olinda Via Park, onde ocorreu o afogamento, afirmou que prestou os primeiros socorros ainda no local. O parque informou ainda que permanecerá fechado por tempo indeterminado e que ainda não há previsão para a retomada das atividades.

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