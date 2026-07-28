Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o menino foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a equipe médica constatou a falta de sinais vitais. O parque aquático permanece fechado desde o acidente no sábado.

Uma criança de sete anos morreu no sábado (25) após se afogar na piscina de um parque aquático em Olinda (PE), na região metropolitana do Recife.

À TV Jornal, a mãe da criança relatou que se afastou da piscina por alguns instantes para ir ao banheiro e afirmou que não havia placas indicando que parte da piscina era mais profunda. Ainda segundo a emissora, o menino foi retirado da água já desacordado pelo pai de outra criança.

O caso foi registrado pela 7ª Delegacia Seccional de Olinda como afogamento. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte.

O Olinda Via Park, onde ocorreu o afogamento, afirmou que prestou os primeiros socorros ainda no local. O parque informou ainda que permanecerá fechado por tempo indeterminado e que ainda não há previsão para a retomada das atividades.