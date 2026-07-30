30 de julho de 2026
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5 DIAS DE BUSCA

Corpo de fotógrafa desaparecida em trilha é encontrado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/ Redes sociais/ Corpo de Bombeiros
O corpo de Ana Paula foi localizado no poço de uma cachoeira e identificado por imagens.
O corpo de Ana Paula foi localizado no poço de uma cachoeira e identificado por imagens.

A fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, foi encontrada morta na manhã desta quinta-feira (30), cinco dias após desaparecer durante trilha no Salto das Orquídeas, em Sapopema, no norte do Paraná.

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Segundo o secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, o corpo foi localizado no poço de uma cachoeira e identificado por imagens. A perícia vai apurar a causa da morte.

Ana Paula desapareceu no último sábado (25), quando tentava atravessar um rio com uma amiga utilizando cordas. A correnteza estava forte devido às chuvas recentes. Ela foi arrastada pela água, enquanto a amiga, Ana Carolina Camilo, conseguiu sobreviver após se segurar em uma pedra. A jovem sofreu fratura em uma vértebra da coluna e permanece internada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trecho do acidente tem corredeiras, cachoeiras e três quedas d'água, em uma área de mata fechada. No dia do desaparecimento, o nível do rio estava cerca de 40 centímetros acima do normal.

As buscas mobilizaram aproximadamente 30 bombeiros e voluntários, com apoio de drones e aeronave.

Com informações do g1 Paraná.

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