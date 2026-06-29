Caio Rocha Aguiar Azevedo de 44 anos, morreu na manhã de domingo (28) ao cair de um penhasco na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ).
Segundo a Polícia Militar, ele subiu em uma pedra no topo da trilha, a cerca de 150 metros de altura, para tirar uma foto. Ao descer, tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu na ribanceira. Uma mulher que gravava a cena chegou a alertá-lo para tomar cuidado instantes antes do acidente.
Caio fazia parte da equipe que acompanhava um grupo de visitantes de Araruama até o local.
O resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Maricá. A operação durou cerca de quatro horas e contou com apoio de uma aeronave devido à dificuldade de acesso. Quando as equipes alcançaram a vítima, ela já estava morta.
Segundo um instrutor da Defesa Civil que participou da ocorrência, o local já registrou outros acidentes e a vítima iniciou a descida pelo lado inadequado da pedra.
Com informações do g1.