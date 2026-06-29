Caio Rocha Aguiar Azevedo de 44 anos, morreu na manhã de domingo (28) ao cair de um penhasco na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ).

Segundo a Polícia Militar, ele subiu em uma pedra no topo da trilha, a cerca de 150 metros de altura, para tirar uma foto. Ao descer, tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu na ribanceira. Uma mulher que gravava a cena chegou a alertá-lo para tomar cuidado instantes antes do acidente.

Caio fazia parte da equipe que acompanhava um grupo de visitantes de Araruama até o local.