29 de junho de 2026
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QUEDA DE 150 METROS

Homem morre ao cair de penhasco durante foto em trilha

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Captura de tela/Instagram
Ao descer da pedra, Caio tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu na ribanceira.
Ao descer da pedra, Caio tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu na ribanceira.

Caio Rocha Aguiar Azevedo de 44 anos, morreu na manhã de domingo (28) ao cair de um penhasco na trilha da Pedra do Macaco, em Maricá (RJ).

Segundo a Polícia Militar, ele subiu em uma pedra no topo da trilha, a cerca de 150 metros de altura, para tirar uma foto. Ao descer, tropeçou, perdeu o equilíbrio e caiu na ribanceira. Uma mulher que gravava a cena chegou a alertá-lo para tomar cuidado instantes antes do acidente.

Caio fazia parte da equipe que acompanhava um grupo de visitantes de Araruama até o local.

O resgate mobilizou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Maricá. A operação durou cerca de quatro horas e contou com apoio de uma aeronave devido à dificuldade de acesso. Quando as equipes alcançaram a vítima, ela já estava morta.

Segundo um instrutor da Defesa Civil que participou da ocorrência, o local já registrou outros acidentes e a vítima iniciou a descida pelo lado inadequado da pedra.

Com informações do g1.

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