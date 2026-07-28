Uma mulher de 32 anos morreu após o carro no qual ela estava invadir uma obra da Sabesp e cair em uma vala alagada. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27) em Santos.

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Letícia Souza Santos, 32, estava no banco traseiro do veículo, que levava cinco pessoas e perdeu o controle na avenida Martins Fontes, no bairro Alemoa. O acidente aconteceu por volta das 2h e a jovem foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada na Santa Casa de Santos.