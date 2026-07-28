Carro com 5 invade calçada, cai em obra da Sabesp e mulher morre
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Uma mulher de 32 anos morreu após o carro no qual ela estava invadir uma obra da Sabesp e cair em uma vala alagada. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (27) em Santos.
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Letícia Souza Santos, 32, estava no banco traseiro do veículo, que levava cinco pessoas e perdeu o controle na avenida Martins Fontes, no bairro Alemoa. O acidente aconteceu por volta das 2h e a jovem foi socorrida com vida, mas morreu após dar entrada na Santa Casa de Santos.
Os ocupantes do veículo foram resgatados por policiais, bombeiros e um funcionário da obra. O grupo voltava de uma festa quando o acidente aconteceu.
A motorista do carro disse à Polícia Civil que a passageira do banco da frente, uma mulher de 22 anos, puxou o volante durante uma discussão por ciúme. De acordo com seu depoimento, a jovem se incomodou com a interação dela com Letícia durante uma festa. As informações sobre o BO foram divulgadas pela TV Tribuna
A passageira admitiu à polícia que puxou a direção, mas negou que a discussão tivesse relação com ciúme. À polícia, a mulher afirmou que queria pegar uma bolsa que estava no carro.
A jovem chegou a ser presa, mas foi solta em audiência de custódia. O nome dela não foi divulgado e a defesa não foi localizada até a última atualização da reportagem.
A Sabesp afirmou que o acidente não teve relação com a obra e que o local é destinado exclusivamente a pedestres. Em nota enviada ao UOL, a empresa disse que a área estava sinalizada e que colabora com as autoridades.