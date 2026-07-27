Uma criança de dois anos e seis meses teve a perna esquerda amputada após o acidente com de quadriciclo na tarde de sábado (25), em São Gabriel do Oeste (MS). O veículo bateu contra uma cerca no pátio de um posto às margens da BR-163.

A vítima estava no quadriciclo com o tio, apontado como motorista. Após o atendimento inicial no hospital do município, a criança foi transferida em vaga zero para Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos.

O condutor sofreu fratura exposta e outras lesões e também foi encaminhado para a capital. Testemunhas relataram que ele apresentava sinais de embriaguez, mas a informação ainda não foi confirmada oficialmente. As circunstâncias do acidente serão investigadas.