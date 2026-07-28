A confusão entre policiais militares e frequentadores de uma adega em Sorocaba, no interior de São Paulo, terminou com agressões registradas por câmeras de segurança no domingo (26). Uma mulher com bebê no colo deu tapa num policial, que revidou com um soco no rosto e a derrubou ao chão.
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As imagens mostram um dos agentes abordando um homem e puxando-o pela bermuda. Durante a ação, uma mulher de jeans tenta intervir, parece se desequilibrar e cai no chão com a criança no colo. Em outro momento, outra mulher, de vestido preto, aparece na imagem segurando o mesmo bebê. Ela dá um tapa no PM para defender o mesmo homem, toma um soco do agente e também cai com a criança nos braços.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informou que a Polícia Militar instaurou procedimento para apurar as circunstâncias da ocorrência. A corporação afirmou que não tolera excessos ou desvios de conduta e que adota medidas disciplinares quando eles são constatados.
O motivo da briga não foi informado.
Com informações do Metrópoles.
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