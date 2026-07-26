Uma mulher deu à luz neste domingo (26) no Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, apesar da proibição de partos na ilha. Segundo a administração local, a gestante chegou à unidade de saúde sem informar que estava grávida e já estava em trabalho de parto avançado, o que impediu a transferência para o Recife.
Durante o atendimento, a paciente negou a gestação, mas um exame confirmou a gravidez de 41 semanas. O parto foi realizado pela equipe do hospital, seguindo os protocolos médicos.
A mulher, que trabalha numa pousada e mora temporariamente na ilha, e o bebê passam bem. O Grupamento Tático Aéreo ficou de sobreaviso para uma eventual transferência ao Recife, caso houvesse necessidade médica.
Fernando de Noronha dispõe de apenas um hospital de média complexidade, sem maternidade e sem UTI. Por esse motivo, gestantes são encaminhadas ao continente a partir da 28ª semana de gravidez, com hospedagem custeada pela administração da ilha até o nascimento do bebê.
Com informações do g1.