Um professor da Alcorn State University, no estado do Mississippi (EUA), reprovou 32 de 35 estudantes após criar uma estratégia para identificar o uso de inteligência artificial em uma redação sobre a Revolução Industrial.

O historiador Jason Gibson inseriu no enunciado uma instrução invisível, escrita em letras brancas sobre fundo branco, determinando que a palavra "Madagascar" aparecesse no texto em um contexto sem sentido. Quem apenas lia a atividade não via o comando, mas ele era copiado junto por quem colava o enunciado em ferramentas de IA.

Ao corrigir as redações, o professor encontrou frases desconexas envolvendo "Madagascar", o que indicou que os alunos haviam utilizado inteligência artificial sem revisar o conteúdo.