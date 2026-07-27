Falta uma semana. Quem pretende investir em um terreno no interior de São Paulo tem até as 10 horas dos dias 3 e 4 de agosto para enviar propostas nos dois leilões públicos abertos pela Prefeitura de Franca, que colocam 37 imóveis à venda. A disputa é totalmente on-line, pelo Portal de Compras Públicas — dá para participar sem sair de casa, de qualquer cidade. A convocação foi publicada no Diário Oficial do Município.

As opções atendem a diferentes bolsos e projetos. Os terrenos estão distribuídos por vários pontos da cidade, em bairros como Jardim Santa Bárbara, Jardim Santana, Jardim San Diego, Jardim Monte Carlo, Recanto Fortuna, Boa Vista, Residencial São João Batista e o Distrito Industrial Antônio Della Torres.

Os valores de avaliação vão de R$ 53,2 mil, nos terrenos do Jardim Santa Bárbara, a R$ 1,77 milhão, em uma área do Distrito Industrial. Quem busca espaço maior encontra até três glebas de cerca de 5 mil metros quadrados. Somados, os 37 lotes ultrapassam R$ 7,5 milhões em avaliação — mas cada imóvel é disputado separadamente, item a item.

O calendário divide os imóveis em dois pregões: no dia 3 de agosto, às 10 horas, entram em disputa 15 terrenos; no dia 4, no mesmo horário, é a vez dos outros 22, todos no Jardim Santa Bárbara.

Prazo para visitar os terrenos vence nesta semana

Antes de dar o lance, é possível conhecer o imóvel de perto — mas o tempo é curto. O agendamento da visita deve ser solicitado até o quinto dia anterior à sessão: 29 ou 30 de julho, conforme o edital escolhido. O pedido é feito pelos e-mails anacsousa@franca.sp.gov.br ou gustavobarbosa@franca.sp.gov.br, informando o número do lote, o nome completo, o documento de identidade e um telefone de contato.

R. Jerônimo Rodrigues Pinto

A documentação dos imóveis também pode ser conferida pessoalmente no Departamento de Planejamento e de Aquisições e Contratações, ligado à Secretaria de Finanças, no Paço Municipal — Rua Frederico Moura, 1.517, Cidade Nova, em Franca.

Como participar da disputa

Podem dar lances pessoas físicas e jurídicas. Basta fazer o credenciamento no Sistema Eletrônico de Licitações do Portal de Compras Públicas (portaldecompraspublicas.com.br), onde também estão os editais completos, com a localização de cada lote, os valores de avaliação, a documentação necessária e todas as regras.

Vence quem oferecer o maior valor por cada imóvel. Cada terreno é leiloado separadamente, respeitando as medidas e informações da respectiva matrícula. Todos são bens dominicais — imóveis do patrimônio público que a lei permite vender.

Arrematou? O comprador é avisado e paga o valor de uma vez só, em até 30 dias. O dinheiro arrecadado volta para a cidade, em forma de investimento.

Relação dos imóveis

Leilão 1 — 3 de agosto, às 10h

Rua Jerônimo Rodrigues Pinto, Lote 04, Quadra 17 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 260.000,00

Rua Geny Mozete Garcia, Lote 24, Quadra A — Jardim San Diego — 300,00 m² — R$ 305.000,00

Rua Jerônimo Rodrigues Pinto, Lote 03, Quadra 17 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 265.000,00

Rua Hortêncio Mendonça Ribeiro, Lote 26, Quadra 15 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 231.000,00

Rua Prof. Godofredo de Barros Jr., Lote 04, Quadra 05 — Jardim Monte Carlo — 5.000,00 m² — R$ 889.000,00

Rua Prof. Godofredo de Barros Jr., Lote 03, Quadra 05 — Jardim Monte Carlo — 5.000,00 m² — R$ 800.000,00

Rua Jerônimo Rodrigues Pinto, Lote 05, Quadra 17 — Jardim Santana — 250,00 m² — R$ 250.000,00

Rua Boa Vista — Bairro Boa Vista — 368,00 m² — R$ 550.000,00

Av. Alberto Pulicano, Lote 17, Quadra 35 — Distrito Industrial Antônio Della Torres — 1.750,00 m² — R$ 1.770.000,00

Rua Arderramos Martins Tristão, Lote 09, Quadra 07 — Recanto Fortuna — 5.000,00 m² — R$ 577.000,00

Rua Silva Regina Barcellos Ochi, Lote 11, Quadra 19 — Residencial São João Batista — 209,41 m² — R$ 102.000,00

Rua Silva Regina Barcellos Ochi, Lote 12, Quadra 19 — Residencial São João Batista — 212,52 m² — R$ 117.000,00

Rua Anésio Basílio dos Santos, Lote 12, Quadra 16 — Jardim das Palmeiras — 212,52 m² — R$ 156.000,00

Av. Fernando Simões, Lote 02, Quadra 03 — Prolongamento Jardim Santa Bárbara — 171,00 m² — R$ 61.000,00

Av. Fernando Simões, Lote 03, Quadra 03 — Prolongamento Jardim Santa Bárbara — 182,12 m² — R$ 83.000,00

Leilão 2 — 4 de agosto, às 10h (todos no Jardim Santa Bárbara, Quadra 22, com 160,00 m² cada, avaliados em R$ 53.200,00)