A Polícia Civil do Paraná concluiu que o empresário Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, foi morto por engano durante ataque a tiros em uma barbearia de Ponta Grossa (PR). Segundo a investigação, ele entrou no estabelecimento 10 segundos após a saída do verdadeiro alvo dos criminosos.

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O crime aconteceu em 19 de junho, no bairro Cará-Cará. Imagens de câmeras de segurança mostram que o atirador invadiu a barbearia efetuando disparos. Hugo foi atingido na cabeça e morreu no local. O barbeiro João Victor Pereira também foi baleado no tórax, ficou internado por mais de 20 dias e continua em recuperação.