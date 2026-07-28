A Polícia Civil do Paraná concluiu que o empresário Hugo Gabriel Moll, de 38 anos, foi morto por engano durante ataque a tiros em uma barbearia de Ponta Grossa (PR). Segundo a investigação, ele entrou no estabelecimento 10 segundos após a saída do verdadeiro alvo dos criminosos.
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O crime aconteceu em 19 de junho, no bairro Cará-Cará. Imagens de câmeras de segurança mostram que o atirador invadiu a barbearia efetuando disparos. Hugo foi atingido na cabeça e morreu no local. O barbeiro João Victor Pereira também foi baleado no tórax, ficou internado por mais de 20 dias e continua em recuperação.
De acordo com a Polícia Civil, o alvo da ação era o homem ligado ao tráfico de drogas que havia deixado a barbearia instantes antes da chegada do empresário. A polícia acredita que Hugo foi confundido com esse homem, enquanto o barbeiro foi atingido na aparente tentativa de eliminar testemunhas.
Nesta terça-feira (28), cinco suspeitos de participação no crime foram presos. Um deles teria organizado a ação, outro fornecido apoio e a arma utilizada, e um terceiro monitorado o alvo e dirigido o veículo usado na fuga. A função dos outros dois investigados ainda não foi divulgada para não comprometer as diligências.
Além das prisões temporárias, a Polícia Civil cumpriu cinco mandados de busca e apreensão. Os materiais recolhidos serão analisados para a conclusão do inquérito.
Hugo Gabriel Moll atuava no setor da construção civil, não possuía antecedentes criminais e deixou esposa e um filho de 12 anos.
Com informações do g1.