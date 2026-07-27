Um policial civil foi morto com um tiro no rosto enquanto soltava pipa com o filho de oito anos, na tarde de domingo (26), na Orla do Araxá, em Macapá (AP). A criança presenciou o crime e ficou em estado de choque.

Segundo a Polícia Civil, dois suspeitos abordaram o agente. As investigações indicam que ele foi baleado durante a ação e teve sua arma de uso pessoal roubada. A motivação do crime ainda é apurada.

Após o homicídio, as forças de segurança do Amapá montaram uma força-tarefa para localizar os envolvidos. Na madrugada desta segunda-feira (27), um adolescente de 17 anos suspeito de participação foi localizado armado, reagiu à abordagem e morreu em confronto com policiais. A arma apreendida com ele não era a do policial.