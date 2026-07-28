O gari Diêgo Rafael da Silva, 19, atropelado e morto por veículo dirigido por um empresário chinês bêbado, havia trocado de emprego havia pouco tempo, para ter um salário um pouco maior.

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"Ele tinha pedido as contas de um trabalho para ir para esse aí porque ganhava um pouco mais. Eu ainda falei para ele, 'Diego esse é mais arriscado, não vai'", disse a mãe, Elineide da Silva, em entrevista ao "Cidade Alerta", da TV Record.