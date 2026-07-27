Motorista bêbado atropela e mata gari de 19 anos; VÍDEO
| Tempo de leitura: 1 min
Um coletor de lixo de 19 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na noite deste domingo (26) na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.
Vítima recolhia contêineres na traseira de um caminhão de limpeza na Rua do Bosque quando foi atingida. O caminhão estava estacionado e sinalizado, enquanto o carro passava em alta velocidade na rua.
O homem foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo, mas morreu no hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 22h45.
O motorista, de 53 anos, apresentava sinais de embriaguez e foi preso em flagrante por homicídio. Ele fez o teste do bafômetro, que sinalizou consumo de álcool.
Ele foi encaminhado ao 7º Distrito Policial, na Lapa. Os nomes do homem preso e da vítima não foram divulgados pela polícia e, por isso, o UOL não conseguiu contatar a defesa do motorista até o momento. O espaço segue aberto para manifestação e será atualizado se houver posicionamento