Um coletor de lixo de 19 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na noite deste domingo (26) na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo.

Vítima recolhia contêineres na traseira de um caminhão de limpeza na Rua do Bosque quando foi atingida. O caminhão estava estacionado e sinalizado, enquanto o carro passava em alta velocidade na rua.

O homem foi socorrido e levado à Santa Casa de Misericórdia, no centro de São Paulo, mas morreu no hospital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento para a ocorrência aconteceu por volta das 22h45.