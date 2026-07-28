De 3 de agosto a 1º de setembro, São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo deverão vacinar as pessoas de seis meses a 59 anos contra o sarampo indiscriminadamente, isto é, independentemente de terem sido vacinadas antes. Não será necessário comprovar histórico vacinal anterior.

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A recomendação do Ministério da Saúde é que todas as pessoas de seis meses a 59 anos recebam o imunizante, mesmo se o esquema de duas doses da tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) estiver completo. A orientação também se estende a pessoas que trabalham nas três cidades.