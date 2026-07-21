O número de casos de sarampo aumentou para 13 no estado de São Paulo em 2026. Destes, 11 estão na capital e dois em São Bernardo do Campo, no ABC. Em 30 de junho o estado registrava sete casos.

Diante do cenário epidemiológico, a Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo recomenda a aplicação da dose zero da vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) para bebês que tenham entre 6 meses e 11 meses e 29 dias e residam nos dois municípios e também em Guarulhos. A recomendação se deve à proximidade com São Paulo e ao fluxo diário de deslocamentos para a capital e para o Aeroporto de Guarulhos.

A dose zero não substitui o esquema de rotina previsto no Calendário Nacional de Vacinação. Mesmo as crianças que a recebem precisam tomar a primeira dose da tríplice viral aos 12 meses, e a segunda, preferencialmente com a tetraviral, aos 15 meses.