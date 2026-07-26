A Polícia Civil da Bahia apura se familiares do estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, ajudaram na fuga e esconderam seu paradeiro após o caso de importunação sexual registrado na academia de um condomínio em Feira de Santana. Segundo a delegada responsável pela investigação, o grupo poderá responder por acobertamento caso o envolvimento seja comprovado.

As investigações indicam que familiares ajudaram a dificultar a localização do investigado.

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