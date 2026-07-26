A Polícia Civil da Bahia apura se familiares do estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, ajudaram na fuga e esconderam seu paradeiro após o caso de importunação sexual registrado na academia de um condomínio em Feira de Santana. Segundo a delegada responsável pela investigação, o grupo poderá responder por acobertamento caso o envolvimento seja comprovado.
As investigações indicam que familiares ajudaram a dificultar a localização do investigado.
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Pedro Henrique foi preso na sexta-feira (24), numa obra de construção em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a polícia, ele era alvo de mandado de prisão preventiva e tentou escapar por área de mata quando foi encontrado, lançando escombros contra os policiais e resistindo à prisão.
Após a detenção, Pedro Henrique foi encaminhado ao Complexo de Delegacias de Feira de Santana. Em depoimento, exerceu o direito de permanecer em silêncio. A audiência de custódia está prevista para segunda-feira (27).
O caso de importunação data do dia 19, quando o estudante foi filmado se masturbando enquanto observava moradora que se exercitava na academia do condomínio. Segundo a investigação, ele deixou o local ao perceber que era gravado. O inquérito tramita sob segredo de Justiça.
Também na sexta-feira, moradores do condomínio aprovaram a exclusão do investigado do residencial, além da abertura de processo administrativo interno.
Com informações do g1.