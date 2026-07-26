26 de julho de 2026
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HOMEM ESTÁ PRESO

Família de 'tarado da academia' pode responder por acobertamento

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Polícia Civil
Pedro Henrique foi preso na sexta-feira (24), em uma casa em construção em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.
Pedro Henrique foi preso na sexta-feira (24), em uma casa em construção em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A Polícia Civil da Bahia apura se familiares do estudante de educação física Pedro Henrique Sales, de 21 anos, ajudaram na fuga e esconderam seu paradeiro após o caso de importunação sexual registrado na academia de um condomínio em Feira de Santana. Segundo a delegada responsável pela investigação, o grupo poderá responder por acobertamento caso o envolvimento seja comprovado.

As investigações indicam que familiares ajudaram a dificultar a localização do investigado. 

Relembre o caso: Homem é flagrado se masturbando atrás de mulher em academia na BA

Pedro Henrique foi preso na sexta-feira (24), numa obra de construção em Simões Filho, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a polícia, ele era alvo de mandado de prisão preventiva e tentou escapar por área de mata quando foi encontrado, lançando escombros contra os policiais e resistindo à prisão.

Após a detenção, Pedro Henrique foi encaminhado ao Complexo de Delegacias de Feira de Santana. Em depoimento, exerceu o direito de permanecer em silêncio. A audiência de custódia está prevista para segunda-feira (27).

O caso de importunação data do dia 19, quando o estudante foi filmado se masturbando enquanto observava moradora que se exercitava na academia do condomínio. Segundo a investigação, ele deixou o local ao perceber que era gravado. O inquérito tramita sob segredo de Justiça.

Também na sexta-feira, moradores do condomínio aprovaram a exclusão do investigado do residencial, além da abertura de processo administrativo interno.

Com informações do g1.

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