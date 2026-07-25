Um áudio obtido pela EPTV apresenta um funcionário da manutenção da Voepass orientando o piloto a não registrar a falha identificada durante voo para evitar que a aeronave fosse retirada de operação.
Na gravação, o funcionário pede que o piloto converse com outro comandante e deixe de reportar um problema no sistema de ar-condicionado e pressurização da aeronave para impedir que ela ficasse em solo para manutenção.
O piloto, que pediu anonimato, afirmou que esse tipo de solicitação era recorrente na companhia e que houve pressão poucos meses após o acidente aéreo de Vinhedo, em agosto de 2024.
Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o conteúdo reforça a conclusão de que havia uma cultura de normalização de desvios operacionais na empresa, com registros incompletos de falhas e dificuldades na comunicação sobre manutenção.
Em nota, a Voepass informou que não conhecia o áudio e afirmou que mantinha sistema formal para comunicação de falhas, orientando as equipes a seguir rigorosamente esse procedimento.
Com informações do g1