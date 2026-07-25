27 de julho de 2026
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'NÃO REPORTAR'

Áudio apresenta pedido para omitir pane em avião da Voepass

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via CNN
A gravação reforça a conclusão do Cenipa sobre a 'cultura de normalização de desvios' na empresa.
A gravação reforça a conclusão do Cenipa sobre a 'cultura de normalização de desvios' na empresa.

Um áudio obtido pela EPTV apresenta um funcionário da manutenção da Voepass orientando o piloto a não registrar a falha identificada durante voo para evitar que a aeronave fosse retirada de operação.

Na gravação, o funcionário pede que o piloto converse com outro comandante e deixe de reportar um problema no sistema de ar-condicionado e pressurização da aeronave para impedir que ela ficasse em solo para manutenção.

O piloto, que pediu anonimato, afirmou que esse tipo de solicitação era recorrente na companhia e que houve pressão poucos meses após o acidente aéreo de Vinhedo, em agosto de 2024.

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), o conteúdo reforça a conclusão de que havia uma cultura de normalização de desvios operacionais na empresa, com registros incompletos de falhas e dificuldades na comunicação sobre manutenção.

Em nota, a Voepass informou que não conhecia o áudio e afirmou que mantinha sistema formal para comunicação de falhas, orientando as equipes a seguir rigorosamente esse procedimento.

Com informações do g1

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