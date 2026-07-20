Um homem foi flagrado importunando sexualmente uma mulher em uma academia em Feira de Santana (BA).

Ele foi filmado se masturbando atrás da vítima. A mulher andava na esteira e filmava o próprio treino quando o homem apareceu ao fundo, na manhã deste domingo (19), em um estabelecimento na avenida Antônio Ribeiro Marques.

Ação dura cerca de cinco segundos. Conforme as imagens, que circularam nas redes sociais, ele interrompe o ato assim que vê movimentação da vítima. Não está claro, até o momento, se ele sabia que estava sendo filmando.