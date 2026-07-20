Homem é flagrado se masturbando atrás de mulher em academia na BA
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Um homem foi flagrado importunando sexualmente uma mulher em uma academia em Feira de Santana (BA).
Ele foi filmado se masturbando atrás da vítima. A mulher andava na esteira e filmava o próprio treino quando o homem apareceu ao fundo, na manhã deste domingo (19), em um estabelecimento na avenida Antônio Ribeiro Marques.
Ação dura cerca de cinco segundos. Conforme as imagens, que circularam nas redes sociais, ele interrompe o ato assim que vê movimentação da vítima. Não está claro, até o momento, se ele sabia que estava sendo filmando.
Após se dar conta do crime, a mulher acionou a Polícia Militar. Agentes foram até o local, mas foram informados de que o homem já não estava mais presente. A equipe, então, iniciou buscas pela região, mas não o encontrou.
A vítima foi orientada a registrar boletim de ocorrência na delegacia. A reportagem procurou a Polícia Civil para comentar o caso e ainda não teve retorno.
Em caso de violência, denuncie
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.
O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.
Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.
As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.
Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).
Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.