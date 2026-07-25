Uma mulher de 43 anos morreu neste sábado (24), 17 dias após ser atacada com ácido pelo ex-marido, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia.

Vera Lúcia de Jesus Santos foi atacada no dia 8 de julho. Ela ficou internada no HGE (Hospital Geral do Estado), em Salvador, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na madrugada de hoje, segundo a Polícia Civil da Bahia.

Vítima foi atacada pelo ex-marido pouco depois de sair da Delegacia de Santo Antônio de Jesus. Na ocasião, ela havia procurado a polícia para denunciar o ex-companheiro, Geovane Ferreira Santos, 36, por agressão e perseguição.