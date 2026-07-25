Mulher denuncia ex, leva ácido ao sair de delegacia e morre
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Uma mulher de 43 anos morreu neste sábado (24), 17 dias após ser atacada com ácido pelo ex-marido, na cidade de Santo Antônio de Jesus, no interior da Bahia.
Vera Lúcia de Jesus Santos foi atacada no dia 8 de julho. Ela ficou internada no HGE (Hospital Geral do Estado), em Salvador, mas não resistiu aos ferimentos. A morte foi confirmada na madrugada de hoje, segundo a Polícia Civil da Bahia.
Vítima foi atacada pelo ex-marido pouco depois de sair da Delegacia de Santo Antônio de Jesus. Na ocasião, ela havia procurado a polícia para denunciar o ex-companheiro, Geovane Ferreira Santos, 36, por agressão e perseguição.
Santos não aceitava o fim do relacionamento. No dia do crime, ele seguiu Vera até a delegacia e aguardou a saída dela. Pouco tempo depois de a vítima deixar a unidade policial, Geovane a atacou.
Vítima sofreu queimaduras graves no rosto, no tórax e nas costas. Ela chegou a ser socorrida e internada no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Porém, devido à gravidade das lesões, foi encaminhada no mesmo dia para o HGE de Salvador.
Ex-marido foi preso em flagrante no mesmo dia. Ele havia sido autuado por tentativa de feminicídio. Com a morte da vítima, o caso passará a ser investigado como feminicídio consumado, informou a Polícia Civil baiana. Atualmente, ele está detido no Conjunto Penal de Valença. O UOL não conseguiu localizar defesa dele.
Relacionamento de Geovane e Vera chegou ao fim em abril, após seis anos. Antes do feminicídio, ele já havia agredido a vítima. Ela tinha uma medida protetiva que o proibia de se aproximar dela.
Corpo de Vera foi liberado para sepultamento. A mulher deixa dois filhos.
Em caso de violência, denuncie
Denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, inclusive no exterior. A ligação é gratuita.
O serviço recebe denúncias, oferece orientação especializada e encaminha vítimas para serviços de proteção e atendimento psicológico.
Também é possível entrar em contato pelo WhatsApp (61) 99656-5008.
As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 100, canal voltado a violações de direitos humanos.
Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH).
Caso esteja em situação de risco, a vítima pode solicitar medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.