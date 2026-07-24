Mensagens enviadas por funcionários da Creche Luz do Brás ao pai de Abdoulaye Dieng, de 1 ano e 4 meses, passaram a integrar a investigação sobre a morte da criança na quarta-feira (22), em São Paulo.

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Segundo o conteúdo obtido pelo Metrópoles, a unidade informou apenas que o menino havia "passado mal" e que estava sendo levado para atendimento médico, sem mencionar a gravidade do acidente.