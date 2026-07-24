Mensagens enviadas por funcionários da Creche Luz do Brás ao pai de Abdoulaye Dieng, de 1 ano e 4 meses, passaram a integrar a investigação sobre a morte da criança na quarta-feira (22), em São Paulo.
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Segundo o conteúdo obtido pelo Metrópoles, a unidade informou apenas que o menino havia "passado mal" e que estava sendo levado para atendimento médico, sem mencionar a gravidade do acidente.
O bebê morreu após ficar com a cabeça presa entre uma grade e uma parede durante uma atividade recreativa. Conforme o boletim de ocorrência, ele ficou preso por cerca de sete minutos antes de ser retirado por funcionários.
O advogado da família afirmou que as mensagens deram aos pais a impressão de que o quadro clínico não era grave e informou que a forma de comunicação também será analisada durante a investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo e é apurado pela Polícia Civil. Cinco funcionários da creche, entre eles a diretora, são investigados. A Secretaria Municipal de Educação instaurou procedimento administrativo e informou que adotará as medidas cabíveis após a conclusão das apurações.
Com informações do Metrópoles.