Mulheres com 18 anos ou mais já podem comprar e portar spray de pimenta para defesa pessoal em todo o Brasil. A medida entrou em vigor nesta sexta-feira (24), com a publicação da Lei nº 15.474 no Diário Oficial da União.

A nova legislação autoriza a comercialização, aquisição e posse de aerossóis de extratos vegetais, como os sprays à base de pimenta, desde que os produtos sejam aprovados pelos órgãos competentes. O objetivo é permitir o uso do dispositivo para proteção da integridade física ou sexual da mulher em situações de agressão.

Pelas regras, o spray só pode ser utilizado para repelir uma agressão injusta, atual ou iminente. A lei determina que o uso seja proporcional e moderado, devendo ser interrompido imediatamente após a neutralização da ameaça.

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